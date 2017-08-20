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Цаллагов дебютирует в «Динамо» в матче с «Уфой»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Стали известны стартовые составы «Динамо» и «Уфы», которые встретятся сегодня в Химках в 7-м туре чемпионата России.

«Динамо»: Шунин, Терехов, Цаллагов, Рыков, Хольмен, Ионов, Зотов, Панченко, Ташаев, Соу, Бечирай.

«Уфа»: Беленов, Аликин, Живоглядов, Табидзе, Йокич, Засеев, Стоцкий, Пауревич, Ванек, Игбун, Фатай.

Игра начнется в 17:30 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.

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