Окулов и Барабанов стали лучшими снайперами межсезонья КХЛ
Источник: КХЛКомментарии
Нападающий СКА Александр Барабанов и форвард ЦСКА Константин Окулов стали лучшими снайперами межсезонья КХЛ. Об этом сообщает официальный сайт лиги.
Оба хоккеиста забросили по семь шайб в предсезонных матчах. На третьем месте расоположился Джастин Азеведо из «Ак Барса» с 6 голами. По пять шайб у Егора Коршкова («Локомотив») и Чеда Рау («Нефтехимик»).
Добавим, что лучшим бомбардиром межсезонья Континентальной хоккейной лиги стал нападающий «Нефтехимика» Дэн Секстон, набравший 15 (4+11) очков.
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