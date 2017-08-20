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Окулов и Барабанов стали лучшими снайперами межсезонья КХЛ

Источник:  КХЛКомментарии

Нападающий СКА Александр Барабанов и форвард ЦСКА Константин Окулов стали лучшими снайперами межсезонья КХЛ. Об этом сообщает официальный сайт лиги.

Оба хоккеиста забросили по семь шайб в предсезонных матчах. На третьем месте расоположился Джастин Азеведо из «Ак Барса» с 6 голами. По пять шайб у Егора Коршкова («Локомотив») и Чеда Рау («Нефтехимик»).

Добавим, что лучшим бомбардиром межсезонья Континентальной хоккейной лиги стал нападающий «Нефтехимика» Дэн Секстон, набравший 15 (4+11) очков.

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