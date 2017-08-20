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КНДР лидирует в медальном зачете Универсиады, Россия – пятая

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В Тайбэе (Тайвань) завершился первый день Всемирной летней Универсиады. Первое место в медальном зачете занимает сборная КНДР.

В активе команды Северной Кореи три золотые медали и две серебряные. На втором месте сборная Японии (три золота, одно серебро, одна бронза), на третьем – Южная Корея (по две медали всех достоинств). У россиян одно золото, одно серебро и пять бронзовых медалей.

Всемирная летняя Универсиада. Тайбэй (Тайвань)

Неофициальный медальный зачет (золото-серебро-бронза)

1. КНДР (3-2-0)

2. Япония (3-1-1)

3. Южная Корея (2-2-2)

4. США (1-2-3)

5. Россия  (1-1-5)

6. Украина (1-1-2)

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