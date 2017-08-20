КНДР лидирует в медальном зачете Универсиады, Россия – пятая
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В Тайбэе (Тайвань) завершился первый день Всемирной летней
Универсиады. Первое место в медальном зачете занимает сборная КНДР.
В активе команды Северной Кореи три золотые медали и две
серебряные. На втором месте сборная Японии (три золота, одно серебро, одна
бронза), на третьем – Южная Корея (по две медали всех достоинств). У россиян
одно золото, одно серебро и пять бронзовых медалей.
Всемирная летняя Универсиада. Тайбэй (Тайвань)
Неофициальный медальный зачет (золото-серебро-бронза)
1. КНДР (3-2-0)
2. Япония (3-1-1)
3. Южная Корея (2-2-2)
4. США (1-2-3)
5. Россия (1-1-5)
6. Украина (1-1-2)
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