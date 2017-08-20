Оздоев пожелал удачи Жонатасу в новом клубе
Источник: InstagramКомментарии
Полузащитник «Рубина» Магомед Оздоев после матча 7-го тура чемпионата России против «Анжи» (6:0) отметил, что он и его партнеры будут скучать по нападающему казанцев Жонатасу.
«Всех с победой! Был тяжелый матч. Мы – одна команда! Жонатас, удачи, друг мой! Будем по тебе скучать», – написал на своей странице в инстаграме Оздоев.
Ранее стало известно, что Жонатас прибыл в Ганновер, где в понедельник он пройдет медобследование перед переходом в клуб бундеслиги «Ганновер 96».
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