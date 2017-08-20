Кутепов и Давыдов сыграют за «Спартак-2» с «Ротором-Волгоград»

Андрей Мурнин: Могли забить «Кубани» больше Полузащитник «Тамбова» Андрей Мурнин прокомментировал победу над «Кубанью» (2:1) в 9-м туре первенства ФНЛ (2:1).

Андрей Тихонов: Против «Крыльев Советов» все играют с удвоенной энергией

Андрей Тихонов: Против «Крыльев Советов» все играют с удвоенной энергией Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов прокомментировал свою победу над «Тюменью» (2:0).