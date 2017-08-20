Кутепов и Давыдов сыграют за «Спартак-2» с «Ротором-Волгоград»
Источник: ФК «Спартак»Комментарии
Стал известен состав «Спартака-2»
в матче девятого тура первенства ФНЛ с «Ротором-Волгоградом».
«Спартак-2»: Максименко, Рассказов, Мамин, Кутепов, Щербаков, Самсонов (к), Пантелеев, З. Бакаев, Ломовицкий, Давыдов, Сакала.
Напомним, Кутепов впервые в сезоне сыграет за «Спартак-2». Ранее защитник был вызван в сборную России.
Матч «Спартак-2» – «Ротор-Волгоград» пройдет в воскресенье на стадионе Академии «Спартака». Начало – 17:00 (мск).
Матч
Место и дата
20 августа 17:00, Академия «Спартак» им. Черенкова, Онлайн-трансляция
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