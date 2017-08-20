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Кутепов и Давыдов сыграют за «Спартак-2» с «Ротором-Волгоград»

Источник:  ФК «Спартак»Комментарии

Стал известен состав «Спартака-2» в матче девятого тура первенства ФНЛ с «Ротором-Волгоградом».

«Спартак-2»: Максименко, Рассказов, Мамин, Кутепов, Щербаков, Самсонов (к), Пантелеев, З. Бакаев, Ломовицкий, Давыдов, Сакала.

Напомним, Кутепов впервые в сезоне сыграет за «Спартак-2». Ранее защитник был вызван в сборную России.

Матч «Спартак-2» – «Ротор-Волгоград» пройдет в воскресенье на стадионе Академии «Спартака». Начало – 17:00 (мск).

Матч

Спартак-2 - Ротор-Волгоград

Место и дата

20 августа 17:00, Академия «Спартак» им. Черенкова, Онлайн-трансляция

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