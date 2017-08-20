Гол Кокорина принес «Зениту» победу над «Амкаром»
В матче седьмого тура чемпионата России «Зенит» в гостях обыграл «Амкар» со счетом 1:0.
Единственный мяч на 61-й минуте с передачи Дмитрия Полоза забил Александр Кокорин, для которого этот гол стал шестым в РФПЛ-2017/18.
Подопечные Роберто Манчини лидируют в турнирной таблице, имея в активе 19 очков. Команда Гаджи Гаджиева идет на последней строчке с двумя очками.
Напомним, в следующем туре сине-бело-голубые встретятся 27 августа в Петербурге с «Ростовом», пермяки днем ранее в Туле сыграют с «Арсеналом».
Кокорин – как Роналду, и кое в чем даже лучше. Форвард «Зенита» в огне! (видео)
Матч
Голы
Кокорин 61 (0:1).
Состав
Амкар: Нигматуллин, Сиваков, Зайцев, Занев, Конде, Идову, Милькович (Гол, 78), Комолов (Гащенков, 65), Рязанцев, Баланович, Гасилин (Бодул, 34)
Зенит: Лунев, Иванович, Смольников, Кришито, Маммана, Ерохин, Паредес, Кузяев (Нету, 87), Полоз (Панюков, 81), Кокорин, Дриусси (Краневиттер, 66)
Предупреждения:
нет - Краневиттер, 84
Судья:
Алексей Матюнин (Россия)
Место и дата
20 августа 15:00, Звезда, Текстовая трансляция