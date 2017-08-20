Гол Кокорина принес «Зениту» победу над «Амкаром»

В матче седьмого тура чемпионата России «Зенит» в гостях обыграл «Амкар» со счетом 1:0.

Единственный мяч на 61-й минуте с передачи Дмитрия Полоза забил Александр Кокорин, для которого этот гол стал шестым в РФПЛ-2017/18.

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Подопечные Роберто Манчини лидируют в турнирной таблице, имея в активе 19 очков. Команда Гаджи Гаджиева идет на последней строчке с двумя очками.

Напомним, в следующем туре сине-бело-голубые встретятся 27 августа в Петербурге с «Ростовом», пермяки днем ранее в Туле сыграют с «Арсеналом».

Кокорин – как Роналду, и кое в чем даже лучше. Форвард «Зенита» в огне! (видео)

