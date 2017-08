Василий Ломаченко сразится с Гильермо Ригондо 9 декабря в Нью-Йорке

Поединок между двумя двукратными олимпийскими чемпионами кубинцем Гильермо Ригондо и украинцем Василием Ломаченко состоится 9 декабря.

По словам обозревателя ESPN Дэна Рафаэля, этот бой состоится в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден».

Lomachenko's next fight supposed to be Dec. 9 at MSG Theater on ESPN. Arum said he has deal for opponent. I'm told it's Rigondeaux. #boxing