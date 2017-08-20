Вильям Карвалью перейдет в «Вест Хэм»
Источник: Sky SportsКомментарии
Полузащитник «Спортинга»
Вильям Карвалью близок к переходу в «Вест Хэм», сообщает Sky Sports.
Пока клубы не согласовали стоимость трансферы, но переговоры между сторонами продолжаются. При этом сумма отступных, прописанная в контракте 25-летнего игрока сборной Португалии, составляет 40 миллионов фунтов.
Карвалью является воспитанником «Спортинга» и провел за команду 155 матчей, в которых забил десять голов.
Также два сезона он играл в аренде в «Серкль Брюгге» в Бельгии.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически