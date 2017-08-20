Леннокс Льюис: Бой Мэйуэзера с Макгрегором – фарс

Бывший чемпион мира в тяжелом весе британец Леннокс Льюис поделился мнением о бое американского боксера Флойда Мэйуэзера-младшего с ирландским бойцом смешанного стиля Конором Макгрегором.

- Я бы не стал считать подобный поединок боем. Мэйуэзер будет боксировать против парня, который является бойцом UFC, а не боксером. Но все хотят знать, что произойдет. Что будет делать Макгрегор, когда поймет, что он справится с Мэйуэзером?

Никто за 49 боев так и не понял, как можно победить Мэйуэзера, а теперь боец UFC, у которого не было карьеры в боксе, пытается победить его. Я думаю, что это в определенной степени фарс , - цитирует Льюиса BBC.

Напомним, бой Мэйуэзер — Макгрегор состоится 26 августа в Лос-Анджелесе и пройдет по правилам бокса в первом среднем весе.