Ассоциация силачей России: Убийство Драчева – беспрецедентный случай
Источник: RT на русскомКомментарии
Представитель Ассоциации силачей России по
Хабаровскому краю Александр Садков прокомментировал убийство чемпиона мира и
Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчева. Он назвал это событие
беспрецедентным.
«Это беспрецедентный случай, потому что сегодня Хабаровск
потерял не просто хабаровчанина — он потерял человека из тех немногих, кто
прославлял наш город на мировой арене в спорте.
Спортивная общественность сегодня пребывает в
большом шоке, что такая ситуация имеет место. Очень жаль, что есть люди,
которые неадекватно оценивают свои физические силы и неадекватно относятся к
другим», — цитирует Садкова RT.
Напомним, ранее сообщалось, что Драчев погиб после драки рядом с одним из кафе. В розыск был объявлен подозреваемый в избиении спортсмена.
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