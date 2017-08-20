Ассоциация силачей России: Убийство Драчева – беспрецедентный случай

Представитель Ассоциации силачей России по Хабаровскому краю Александр Садков прокомментировал убийство чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчева. Он назвал это событие беспрецедентным.

«Это беспрецедентный случай, потому что сегодня Хабаровск потерял не просто хабаровчанина — он потерял человека из тех немногих, кто прославлял наш город на мировой арене в спорте.

Спортивная общественность сегодня пребывает в большом шоке, что такая ситуация имеет место. Очень жаль, что есть люди, которые неадекватно оценивают свои физические силы и неадекватно относятся к другим», — цитирует Садкова RT.

Напомним, ранее сообщалось, что Драчев погиб после драки рядом с одним из кафе. В розыск был объявлен подозреваемый в избиении спортсмена.