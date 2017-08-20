ХК «Сочи» отправил Титова и Бойчука в «Дизель»
Источник: ХК «Сочи»Комментарии
Защитник ХК «Сочи» Александр
Титов и форвард Дмитрий Бойчук отправлены
в пензенский «Дизель» - фарм-клуб сочинцев в ВХЛ. Об этом сообщает официальный
сайт клуба.
Также в расположение клуба из Пензы находятся еще
два игрока ХК «Сочи» - вратарь Олег Назаров и защитник Артем Мальцев. Первую
игру чемпионата ВХЛ 2017/18 «Дизель» проведут 9 сентября в Ижевске.
Первый матч сезона в КХЛ «Сочи» проведет 22
августа против «Куньлунь Ред Стар».
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