ХК «Сочи» отправил Титова и Бойчука в «Дизель»

Защитник ХК «Сочи» Александр Титов и форвард Дмитрий Бойчук отправлены в пензенский «Дизель» - фарм-клуб сочинцев в ВХЛ. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Также в расположение клуба из Пензы находятся еще два игрока ХК «Сочи» - вратарь Олег Назаров и защитник Артем Мальцев. Первую игру чемпионата ВХЛ 2017/18 «Дизель» проведут 9 сентября в Ижевске.

Первый матч сезона в КХЛ «Сочи» проведет 22 августа против «Куньлунь Ред Стар».