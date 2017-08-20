Роберто Манчини: Что было в записках? «Удачи!»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился мнением о победе петербургского клуба над «Амкаром» в матче 7-го тура РФПЛ (1:0).

- Что сказали команде в перерыве?

- Я сказал, что нужно двигаться. Игроки были медленными в первом тайме, им не хватало внимания. Я сказал, что нужно быть более живыми.

- Что было в записках, которые вы передавали?

- «Удачи!» – сказал Манчини в эфире телеканала «Наш футбол».

Напомним, в матче 7-го тура чемпионата России «Зенит» в гостях обыграл «Амкар» со счетом 1:0.

Единственный мяч на 61-й минуте с передачи Дмитрия Полоза забил Александр Кокорин, для которого этот гол стал шестым в РФПЛ-2017/18.

Подопечные Роберто Манчини лидируют в турнирной таблице, имея в активе 19 очков. Команда Гаджи Гаджиева идет на последней строчке с двумя очками.

В следующем туре сине-бело-голубые встретятся 27 августа в Петербурге с «Ростовом», пермяки днем ранее в Туле сыграют с «Арсеналом».

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