Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Амкар0 : 1Зенит
Футбол  Динамо0 : 0Уфа
Футбол  Ростов- : -Краснодар
Футбол  Спартак-21 : 1Ротор-Волгоград
Футбол  Тоттенхэм0 : 0Челси
Футбол  Барселона- : -Бетис
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Роберто Манчини: Что было в записках? «Удачи!»

Источник:  Телеканал «Наш Футбол»Комментарии

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился мнением о победе петербургского клуба над «Амкаром» в матче 7-го тура РФПЛ (1:0).

- Что сказали команде в перерыве?
- Я сказал, что нужно двигаться. Игроки были медленными в первом тайме, им не хватало внимания. Я сказал, что нужно быть более живыми.

- Что было в записках, которые вы передавали?
- «Удачи!» – сказал Манчини в эфире телеканала «Наш футбол».

Напомним, в матче 7-го тура чемпионата России «Зенит» в гостях обыграл «Амкар» со счетом 1:0.

Единственный мяч на 61-й минуте с передачи Дмитрия Полоза забил Александр Кокорин, для которого этот гол стал шестым в РФПЛ-2017/18.

Подопечные Роберто Манчини лидируют в турнирной таблице, имея в активе 19 очков. Команда Гаджи Гаджиева идет на последней строчке с двумя очками.

В следующем туре сине-бело-голубые встретятся 27 августа в Петербурге с «Ростовом», пермяки днем ранее в Туле сыграют с «Арсеналом».

Кокорин – как Роналду, и кое в чем даже лучше. Форвард «Зенита» в огне! (видео)

Матч

Амкар - Зенит - 0:1 (0:0)

Голы

Кокорин 61 (0:1).

Состав

Амкар: Нигматуллин, Сиваков, Зайцев, Занев, Конде, Идову, Милькович (Гол, 78), Комолов (Гащенков, 65), Рязанцев, Баланович, Гасилин (Бодул, 34)

Зенит: Лунев, Иванович, Смольников, Кришито, Маммана, Ерохин, Паредес, Кузяев (Нету, 87), Полоз (Панюков, 81), Кокорин, Дриусси (Краневиттер, 66)

Предупреждения:

нет - Краневиттер, 84

Судья:

Алексей Матюнин (Россия)

Место и дата

20 августа 15:00, Звезда, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Тарасов перейдет в «Спартак»? Таблица трансферов РФПЛТарасов перейдет в «Спартак»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Роберто Манчини: Получился очень сложный поединокГлавный тренер «Зенита» Роберто Манчини прокомментировал победу над «Амкаром» в 7-м туре РФПЛ (1:0).Кокорин – как Роналду, и кое в чем даже лучше. Форвард «Зенита» в огне! (видео)Кокорин – как Роналду, и кое в чем даже лучше. Форвард «Зенита» в огне! (видео)«Зенит» не показал нужной игры, но всех снова спас Александр Кокорин.Гаджи Гаджиев: Второй тайм игры с «Зенитом» был заметно хуже первогоГлавный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев поделился мнением о поражении пермяков от «Зенита» в матче 7-го тура РФПЛ (0:1).Гол Кокорина принес «Зениту» победу над «Амкаром»В матче седьмого тура чемпионата России «Зенит» в гостях обыграл «Амкар» со счетом 1:0.
Главные новости
Футбол
«Динамо» – «Уфа». Онлайн
Футбол
Гол Кокорина принес «Зениту» победу над «Амкаром»
Футбол
Гаджи Гаджиев: Второй тайм игры с «Зенитом» был заметно хуже первого
Футбол
Роберто Манчини: Что было в записках? «Удачи!»
Бокс
Василий Ломаченко сразится с Гильермо Ригондо 9 декабря в Нью-Йорке
Олимпиада
КНДР лидирует в медальном зачете Универсиады, Россия – пятая
Футбол
«Амкар» – «Зенит». Видео гола Кокорина
Футбол
Алексей Миранчук: Извиняюсь перед Глушаковым
Футбол
Александр Мостовой: Самедов надеялся на контакт с защитником, такое часто случается
Олимпиада
Российские пловцы завоевали серебро и бронзу в эстафетах на Универсиаде
все новости
Амкар
Амкаркалендарьстатистика
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Роберто Манчини
Роберто Манчинивсе новости