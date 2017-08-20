Гаджи Гаджиев: Второй тайм игры с «Зенитом» был заметно хуже первого

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев поделился мнением о поражении пермяков от «Зенита» в матче 7-го тура РФПЛ (0:1).

- Это был один из немногих матчей, когда первый тайм мы провели лучше второго. После перерыва многое сломалось. Милькович неважно себя почувствовал, какие-то проблемы из-за расстройства желудка. А может, дело в психологической боязни пропустить. Но надо самим забивать. У того же Мильковича был замечательный момент. Таких много набирается. С «Зенитом» сложно создавать моменты, каждый шанс дорог. Второй тайм был заметно хуже первого.



- С чем связана ранняя замена Гасилина?

- У него травма, голеностоп поехал, – сказал Гаджиев в эфире телеканала «Наш футбол».

Кокорин – как Роналду, и кое в чем даже лучше. Форвард «Зенита» в огне! (видео)



Напомним, в матче 7-го тура чемпионата России «Зенит» в гостях обыграл «Амкар» со счетом 1:0.

Единственный мяч на 61-й минуте с передачи Дмитрия Полоза забил Александр Кокорин, для которого этот гол стал шестым в РФПЛ-2017/18.

Подопечные Роберто Манчини лидируют в турнирной таблице, имея в активе 19 очков. Команда Гаджи Гаджиева идет на последней строчке с двумя очками.

В следующем туре сине-бело-голубые встретятся 27 августа в Петербурге с «Ростовом», пермяки днем ранее в Туле сыграют с «Арсеналом».