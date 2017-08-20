Болгарский тяжелоатлет Чолаков скончался в возрасте 35 лет

Болгарский тяжелоатлет Величко Чолаков скончался в возрасте 35 лет, сообщает «Р-Спорт».

Причины смерти чемпиона Европы-2004, бронзового призера Олимпиады в Афинах и обладателя серебра чемпионата мира-2003 станут известны после вскрытия, но члены семьи Чолакова сообщили, что у атлета были проблемы с сердцем.

Чолаков был среди 11 болгарских тяжелоатлетов, сдавших положительные допинг-тесты перед Олимпиадой-2008, из-за чего вся болгарская команда по тяжелой атлетике была снята с Игр. Спортсмен получил четырехлетнюю дисквалификацию.

После отбытия наказания Чолаков получил гражданство Азербайджана и собирался выступать на Олимпиаде-2012, но отказался от участия в турнире из-за проблем со здоровьем.