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Болгарский тяжелоатлет Чолаков скончался в возрасте 35 лет

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Болгарский тяжелоатлет Величко Чолаков скончался в возрасте 35 лет, сообщает «Р-Спорт».

Причины смерти чемпиона Европы-2004, бронзового призера Олимпиады в Афинах и обладателя серебра чемпионата мира-2003 станут известны после вскрытия, но члены семьи Чолакова сообщили, что у атлета были проблемы с сердцем.

Чолаков был среди 11 болгарских тяжелоатлетов, сдавших положительные допинг-тесты перед Олимпиадой-2008, из-за чего вся болгарская команда по тяжелой атлетике была снята с Игр. Спортсмен получил четырехлетнюю дисквалификацию.

После отбытия наказания Чолаков получил гражданство Азербайджана и собирался выступать на Олимпиаде-2012, но отказался от участия в турнире из-за проблем со здоровьем.

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