Илья Сорокин стал лучшим вратарем межсезонья по количеству матчей «на ноль»

Вратарь ЦСКА Илья Сорокин в нынешнее межсезонье провел больше всех «сухих» матчей среди вратарей. Об этом сообщает официальный сайт КХЛ.

Голкипер армейцев не пропустил в четырех встречах. Таким образом, он стал лучшим вратарем лиги по количеству «сухих» матчей в текущее межсезонье КХЛ. Всего 22-летний голкипер пропустил три шайбы за летний период: все они были пропущены в игре с московским «Динамо».

Голкипер уфимского «Салавата Юлаева» Бен Скривенс сыграл три матча «на ноль», два за клуб, а также один за сборную Канады на турнире имени Николая Пучкова.