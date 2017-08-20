Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Амкар0 : 1Зенит
Футбол  Динамо0 : 0Уфа
Футбол  Ростов- : -Краснодар
Футбол  Спартак-21 : 1Ротор-Волгоград
Футбол  Тоттенхэм0 : 0Челси
Футбол  Барселона- : -Бетис
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Хаддерсфилд» обыграл «Ньюкасл» и занимает второе место в АПЛ

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч второго тура чемпионата Англии между «Хаддерсфилдом» и «Ньюкаслом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Хаддерсфилда».

В составе победителей победный мяч на 50-й минуте забил Аарон Муй. «Хаддерсфилд» с шестью очками на данный момент занимает второе место. У «Ньюкасла» очков пока нет.

В следующем туре «Хаддерсфилд» сыграет с «Саутгемптоном», а «Ньюкасл» - с «Весь Хэмом».

Чемпионат Англии. Премьер-лига

2-й тур

Матч

Хаддерсфилд - Ньюкасл - 1:0 (0:0)

Голы

Муй 50 (1:0).

Состав

Хаддерсфилд: Лёссль, Шиндлер, Смит, Лёве, Занка, Муй, Инс (Хефеле, 90), Биллинг, Мунье, ван Ла Парра (Куанер, 69), Качунга (Палмер, 72)

Ньюкасл: Эллиот, Хэйден (Диаме, 76), Кларк, Манкильо, Мбемба, Ласкеллес, Атсу, Мерино, Ритчи, Гэйл (Хоселу, 52), Перес (Мерфи, 80)

Предупреждения:

Биллинг, 66; Палмер, 77; Мунье, 88 - Ритчи, 41; Хэйден, 53; Хоселу, 64; Ласкеллес, 90

Судья:

Крейг Поусон (Англия)

Место и дата

20 августа 15:30, Джон Смит, Онлайн-трансляция




Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Вильям Карвалью перейдет в «Вест Хэм»Полузащитник «Спортинга» Вильям Карвалью близок к переходу в «Вест Хэм», сообщает Sky Sports.СМИ: «Манчестер Сити» готов выкупить Месси за 300 миллионов евро«Манчестер Сити» готов выкупить нападающего испанской «Барселоны» Лионеля Месси за €300 млн. Об этом информирует газета Mundo Deportivo.АПЛ. 2-й тур. «Хаддерсфилд» – «Ньюкасл», «Тоттенхэм» – «Челси» и другие матчи. Онлайн«Советский спорт» предлагает Вашему вниманию результаты матчей второго тура чемпионата Англии по футболу.Букмекеры считают, что у «Тоттенхэма» больше шансов на победу, чем у «Челси»Сегодня состоится матч второго тура чемпионата Англии между «Тоттенхэмом» и «Челси». Наиболее вероятным исходом букмекеры считают победу «Тоттенхэма».Волевая победа «Локо» над «Спартаком», 6 безответных мячей «Рубина» в ворота «Анжи» и 2-е поражение Слуцкого в Англии. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра воскресенья.
Главные новости
Футбол
«Динамо» – «Уфа». Онлайн
Футбол
Гол Кокорина принес «Зениту» победу над «Амкаром»
Футбол
Гаджи Гаджиев: Второй тайм игры с «Зенитом» был заметно хуже первого
Футбол
Роберто Манчини: Что было в записках? «Удачи!»
Бокс
Василий Ломаченко сразится с Гильермо Ригондо 9 декабря в Нью-Йорке
Олимпиада
КНДР лидирует в медальном зачете Универсиады, Россия – пятая
Футбол
«Амкар» – «Зенит». Видео гола Кокорина
Футбол
Алексей Миранчук: Извиняюсь перед Глушаковым
Футбол
Александр Мостовой: Самедов надеялся на контакт с защитником, такое часто случается
Олимпиада
Российские пловцы завоевали серебро и бронзу в эстафетах на Универсиаде
все новости
Ньюкасл
Ньюкаслкалендарьстатистика
Хаддерсфилд
Хаддерсфилдкалендарьстатистика
Чемпионат Англии
Чемпионат Англиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости