«Хаддерсфилд» обыграл «Ньюкасл» и занимает второе место в АПЛ

Матч второго тура чемпионата Англии между «Хаддерсфилдом» и «Ньюкаслом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Хаддерсфилда».

В составе победителей победный мяч на 50-й минуте забил Аарон Муй. «Хаддерсфилд» с шестью очками на данный момент занимает второе место. У «Ньюкасла» очков пока нет.

В следующем туре «Хаддерсфилд» сыграет с «Саутгемптоном», а «Ньюкасл» - с «Весь Хэмом».

Чемпионат Англии. Премьер-лига

2-й тур