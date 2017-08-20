«Хаддерсфилд» обыграл «Ньюкасл» и занимает второе место в АПЛ
Матч второго тура чемпионата Англии между «Хаддерсфилдом» и «Ньюкаслом»
завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Хаддерсфилда».
В составе победителей победный мяч на 50-й минуте забил Аарон Муй.
«Хаддерсфилд» с шестью очками на данный момент занимает второе место. У «Ньюкасла»
очков пока нет.
В следующем туре «Хаддерсфилд» сыграет с «Саутгемптоном», а «Ньюкасл»
- с «Весь Хэмом».
Чемпионат Англии. Премьер-лига
2-й тур
Матч
Хаддерсфилд - Ньюкасл - 1:0 (0:0)
Голы
Муй 50 (1:0).
Состав
Хаддерсфилд: Лёссль, Шиндлер, Смит, Лёве, Занка, Муй, Инс (Хефеле, 90), Биллинг, Мунье, ван Ла Парра (Куанер, 69), Качунга (Палмер, 72)
Ньюкасл: Эллиот, Хэйден (Диаме, 76), Кларк, Манкильо, Мбемба, Ласкеллес, Атсу, Мерино, Ритчи, Гэйл (Хоселу, 52), Перес (Мерфи, 80)
Предупреждения:
Биллинг, 66; Палмер, 77; Мунье, 88 - Ритчи, 41; Хэйден, 53; Хоселу, 64; Ласкеллес, 90
Судья:
Крейг Поусон (Англия)
Место и дата
20 августа 15:30, Джон Смит, Онлайн-трансляция