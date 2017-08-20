Гол Хунтелара помог «Аяксу» обыграть «Гронинген»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Матч второго тура чемпионата Голландии между «Аяксом» и «Гронингеном»
завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Аякса».
В составе победителей отличились Клас-Ян Хунтелар, Хаким Зиех и
Лассе Шене. Гости ответили голом Уссамы Идрисси.
«Аякс» с тремя очками занимает восьмое место. У «Гронингена» одно
очко и 12-е место.
В следующем туре «Аякс» сыграет с «Венло», а «Гронинген» - с «Утрехтом».
Чемпионат Голландии
2-й тур
«Аякс» - «Гронинген» - 3:1
Голы: Хунтелар, 38, Зиех, 48, Шене, 79 – Идрисси, 73
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