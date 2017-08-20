Гол Хунтелара помог «Аяксу» обыграть «Гронинген»

Матч второго тура чемпионата Голландии между «Аяксом» и «Гронингеном» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Аякса».

В составе победителей отличились Клас-Ян Хунтелар, Хаким Зиех и Лассе Шене. Гости ответили голом Уссамы Идрисси.

«Аякс» с тремя очками занимает восьмое место. У «Гронингена» одно очко и 12-е место.

В следующем туре «Аякс» сыграет с «Венло», а «Гронинген» - с «Утрехтом».

Чемпионат Голландии

2-й тур

«Аякс» - «Гронинген» - 3:1

Голы: Хунтелар, 38, Зиех, 48, Шене, 79 – Идрисси, 73





