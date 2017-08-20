Сергей Светлов: Ситуация с Зариповым ударила прежде всего по «Металлургу»
Известный российский тренер Сергей Светлов оценил состояние магнитогорского «Металлурга» перед очередным чемпионатом КХЛ.
- Кто, опасаюсь, может побороться за кубок регресса, так это «Магнитка». Хотим мы того или нет, но ситуация с Зариповым морально ударила прежде всего по «Металлургу». На этом фоне ушла на второй план даже потеря трех ведущих защитников - Антипина, Ли, Береглазова. В итоге и на турнире Ромазана, и в контрольных матчах «Магнитка» показалась мне эмоционально опустошенной. Хотя по составу, учитывая несколько неплохих приобретений, традиционных именно для менеджмента «Магнитки», она обязана бороться с Омском, Уфой, Казанью и, наверное, в кадровом плане резко добавившим Екатеринбургом за лидерство в конференции. В этом смысле на Востоке намечается большая пятерка фаворитов - и восемь-девять претендентов на последние места в плей-офф, - сказал Светлов.