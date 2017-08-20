Сергей Светлов: Ситуация с Зариповым ударила прежде всего по «Металлургу»

«Был бы рад сыграть в Корее». Он брал Кубок Гагарина и был рядом с Кубком Стэнли

Защитник «Сочи» и обладатель Кубка Гагарина Юрий Александров рассказал «Советскому спорту» о жизни в Америке и самых тяжелых поражениях.