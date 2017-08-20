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Илья Воробьев: Задача всегда одна, но не надо забывать, что мы перестраиваем команду

Источник:  ХК «Металлург» (Магнитогорск)Комментарии

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев рассказал о задачах команды на сезон.

– Задача всегда одна. Вопрос в том, что не надо забывать, что мы перестраиваем команду. К гордости клуба – мы двух человек отправили играть в НХЛ, это наша работа. Планка одна, но мы привыкли за последние пять лет к одним моментам, сейчас надо понимать, в каком процессе мы сейчас находимся, - приводит слова Воробьева пресс-служба магнитогорской команды.

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