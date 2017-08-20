Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Амкар0 : 1Зенит
Футбол  Динамо0 : 0Уфа
Футбол  Ростов- : -Краснодар
Футбол  Спартак-21 : 1Ротор-Волгоград
Футбол  Тоттенхэм0 : 0Челси
Футбол  Барселона- : -Бетис
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Ласицкене не выступит в Эберштадте

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Двукратная чемпионка мира Мария Ласицкене пропустит турнир в Эберштадте, сообщает «Р-Спорт».

Планировалась, что 24-летняя Ласицкене выступит 26 августа в Эберштадте, после чего отправится на финал Бриллиантовой лиги в Брюссель.

«Маша – двукратная чемпионка мира, а у организаторов турнира в Эберштадте, в принципе, нет тех денег, которых она достойна. Как тренировка эти соревнования тоже нами не рассматриваются.

К сожалению, в этом году Эберштадт не набрал достаточной спонсорской поддержки и не обладает большим бюджетом. Но все это не помешает Маше наилучшим образом подготовиться к финалу Бриллиантовой лиги», – заявила менеджер Ласицкене Ольга Назарова.

Добавим, что финал Бриллиантовой лиги пройдет 1 сентября.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Ласицкене победила на турнире в ПольшеДвукратная чемпионка мира в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене с результатом 1,95 метра победила на Мемориале Камилы Сколимовской в ВаршавеПутин поздравил Ласицкене с защитой титула чемпионки мираПрезидент России Владимир Путин поздравил прыгунью в высоту Марию Ласицкене с победой на чемпионате мира в Лондоне.Иван Ухов: Ласицкене надолго стала номером один в прыжках в высотуОлимпийский чемпион Иван Ухов высказался о результатах российских прыгунов в высоту на чемпионате мира в Лондоне.Ольга Богословская: Победа Ласицкене на ЧМ – это успех тандема учителя и ученицыКомментатор Ольга Богословская оценила выступление Марии Ласицкене на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне, на котором россиянка завоевала золотую медаль.Виталий Мутко: Был уверен, что Ласицкене возьмет высоту 2,03Вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил, что гордится российской легкоатлеткой Марией Ласицкене.
Главные новости
Футбол
«Динамо» – «Уфа». Онлайн
Футбол
Гол Кокорина принес «Зениту» победу над «Амкаром»
Футбол
Гаджи Гаджиев: Второй тайм игры с «Зенитом» был заметно хуже первого
Футбол
Роберто Манчини: Что было в записках? «Удачи!»
Бокс
Василий Ломаченко сразится с Гильермо Ригондо 9 декабря в Нью-Йорке
Олимпиада
КНДР лидирует в медальном зачете Универсиады, Россия – пятая
Футбол
«Амкар» – «Зенит». Видео гола Кокорина
Футбол
Алексей Миранчук: Извиняюсь перед Глушаковым
Футбол
Александр Мостовой: Самедов надеялся на контакт с защитником, такое часто случается
Олимпиада
Российские пловцы завоевали серебро и бронзу в эстафетах на Универсиаде
все новости
Мария Ласицкене
Мария Ласицкеневсе новости