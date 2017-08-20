Ласицкене не выступит в Эберштадте

Двукратная чемпионка мира Мария Ласицкене пропустит турнир в Эберштадте, сообщает «Р-Спорт».

Планировалась, что 24-летняя Ласицкене выступит 26 августа в Эберштадте, после чего отправится на финал Бриллиантовой лиги в Брюссель.

«Маша – двукратная чемпионка мира, а у организаторов турнира в Эберштадте, в принципе, нет тех денег, которых она достойна. Как тренировка эти соревнования тоже нами не рассматриваются.

К сожалению, в этом году Эберштадт не набрал достаточной спонсорской поддержки и не обладает большим бюджетом. Но все это не помешает Маше наилучшим образом подготовиться к финалу Бриллиантовой лиги», – заявила менеджер Ласицкене Ольга Назарова.

Добавим, что финал Бриллиантовой лиги пройдет 1 сентября.