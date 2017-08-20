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Геннадий Величкин: Надеемся, что у нас получится доказать, что Зарипов невиновен

Источник:  ХК «Металлург» (Магнитогорск)Комментарии

Вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин прокомментировал ситуацию с Данисом Зариповым.

– «Металлург»,  «Ак Барс», Континентальная хоккейная лига и Федерация хоккея России сегодня решают вопрос, как объяснить ту ситуацию, которая произошла. Ситуация банальная. Она может произойти с любым большим спортсменом. Совершенно незначительные дозы попадания препарата, который вообще не является никаким допингом, он просто снижает давление. Он не добавляет силы. Он снимает давление. Мы сегодня «подняли» все препараты, которые у нас были, мы провели все анализы, где могли быть остатки этого мочегонного средства.

Международный спортивный суд в Лозанне принял заявление к делопроизводству. Чтобы вы понимали: в нашей стране всегда есть презумпция невиновности. Если человека обвинили в каком-то преступлении, этот человек не должен оправдываться. Органы, которые его обвинили, должны доказать его виновность.

У WADA существует обратный принцип. Принцип виновности. В данном случае WADA приняла решение, что у них есть сомнения, и Данис виновен.

Так вот, мы сегодня все вместе пытаемся найти пути решения и надеемся, что у нас получится доказать, что Данис невиновен. Думаю, что все должно быть нормально, - приводит слова Величкина пресс-служба магнитогорской команды.

Напомним, допинг проба Зарипова в сезоне-2016/17 дала положительный результат. «Ак Барс», в который нападающий перешел летом 2017-го рассторг с ним контракт.

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