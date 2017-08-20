«Утрехт» перед ответным матчем с «Зенитом» обыграл «Виллем II»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Матч второго тура чемпионата Голландии между «Утрехтом» и «Виллемом II» завершился победой хозяев.
Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Утрехта».
В составе победителей отличились Закария Лабьяд и Сирил
Дессерс. Напомним, что «Утрехт» - соперник «Зенита» по раунду плей-офф квалификации
Лиги Европы. В первом матче голландский клуб победил со счетом 1:0. Ответный
матч состоится 24 августа в Санкт-Петербурге и начнется в 20:00 по Москве.
В следующем туре чемпионата Голландии «Утрехт» сыграет с «Гронингеном»,
а «Виллем II» - с «Фейеноордом».
Чемпионат Голландии
2-й тур
«Утрехт» - «Виллем II» - 2:0
Голы: Лабьяд, 2, Дессерс, 7
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически