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Роберто Манчини: Получился очень сложный поединок

Евгений Леонтьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини прокомментировал победу над «Амкаром» в 7-м туре РФПЛ (1:0).

– Получился очень сложный поединок. В этом есть заслуга «Амкара», который показал очень хорошую игру. Во втором тайме мы играли лучше. За счет прессинга нам удалось победить сегодня.

– Прокомментируйте слухи о переходе Ерохина и Нобоа в «Рубин».
– Если честно, то впервые об этом слышу.

Матч

Амкар - Зенит - 0:1 (0:0)

Голы

Кокорин 61 (0:1).

Состав

Амкар: Нигматуллин, Сиваков, Зайцев, Занев, Конде, Идову, Милькович (Гол, 78), Комолов (Гащенков, 65), Рязанцев, Баланович, Гасилин (Бодул, 34)

Зенит: Лунев, Иванович, Смольников, Кришито, Маммана, Ерохин, Паредес, Кузяев (Нету, 87), Полоз (Панюков, 81), Кокорин, Дриусси (Краневиттер, 66)

Предупреждения:

нет - Краневиттер, 84

Судья:

Алексей Матюнин (Россия)

Место и дата

20 августа 15:00, Звезда, Текстовая трансляция

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