Роберто Манчини: Получился очень сложный поединок
Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини прокомментировал победу над «Амкаром» в 7-м туре РФПЛ (1:0).
– Получился очень сложный поединок. В этом есть заслуга «Амкара», который показал очень хорошую игру. Во втором тайме мы играли лучше. За счет прессинга нам удалось победить сегодня.
– Прокомментируйте слухи о переходе Ерохина и Нобоа в «Рубин».
– Если честно, то впервые об этом слышу.
Матч
Голы
Кокорин 61 (0:1).
Состав
Амкар: Нигматуллин, Сиваков, Зайцев, Занев, Конде, Идову, Милькович (Гол, 78), Комолов (Гащенков, 65), Рязанцев, Баланович, Гасилин (Бодул, 34)
Зенит: Лунев, Иванович, Смольников, Кришито, Маммана, Ерохин, Паредес, Кузяев (Нету, 87), Полоз (Панюков, 81), Кокорин, Дриусси (Краневиттер, 66)
Предупреждения:
нет - Краневиттер, 84
Судья:
Алексей Матюнин (Россия)
Место и дата
20 августа 15:00, Звезда, Текстовая трансляция