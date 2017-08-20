Роберто Манчини: Получился очень сложный поединок

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини прокомментировал победу над «Амкаром» в 7-м туре РФПЛ (1:0).

– Получился очень сложный поединок. В этом есть заслуга «Амкара», который показал очень хорошую игру. Во втором тайме мы играли лучше. За счет прессинга нам удалось победить сегодня.

– Прокомментируйте слухи о переходе Ерохина и Нобоа в «Рубин».

– Если честно, то впервые об этом слышу.