«Спартак-2» не смог обыграть «Ротор-Волгоград»

«Спартак-2» сыграл вничью с командой «Ротор-Волгоград» (2:2) в 9-м туре первенства ФНЛ.

У хозяев поля отличился Владислав Пантелеев (26-я и 76-я минуты), у гостей - Александр Сидоричев (14-я) и Иван Дранников (73-я).

Столичный клуб с 14 очками занимает на данный момент 8-е место, волжане с шестью баллами - на 19-й строчке.

В следующем туре «Спартак-2» 27 августа сыграет на выезде с «Кубанью» , а «Ротор-Волгоград» в тот же день примет «Балтику».