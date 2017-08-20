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«Спартак-2» не смог обыграть «Ротор-Волгоград»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Спартак-2» сыграл вничью с командой «Ротор-Волгоград» (2:2) в 9-м туре первенства ФНЛ.

У хозяев поля отличился Владислав Пантелеев (26-я и 76-я минуты), у гостей - Александр Сидоричев (14-я) и Иван Дранников (73-я).

Столичный клуб с 14 очками занимает на данный момент 8-е место, волжане с шестью баллами - на 19-й строчке.

В следующем туре «Спартак-2» 27 августа сыграет на выезде с «Кубанью» , а «Ротор-Волгоград» в тот же день примет «Балтику».

Матч

Спартак-2 - Ротор-Волгоград - 2:2 (1:1)

Голы

Сидоричев 14 (0:1). Пантелеев 26 (1:1). Дранников 73 (1:2). Пантелеев 76 (2:2).

Состав

Спартак-2: Максименко, Щербаков, Мамин, Рассказов, Кутепов, Самсонов, Бакаев, Ломовицкий (Самбу, 32, Руденко, 81), Пантелеев, Давыдов, Сакала (Нимели, 77)

Ротор-Волгоград: Кобзев, Сидоричев, Дранников, Киреев (Сысуев, 58), Пискунов, Замалиев, Столяренко, Романенко, Концедалов (Вотинов, 63), Бирюков (Николаев, 81), Султонов (Борзых, 88)

Предупреждения:

Ломовицкий, 29; Щербаков, 36; Самбу, 63 - Замалиев, 61

Судья:

Евгений Турбин (Россия)

Место и дата

20 августа 17:00, Академия «Спартак» им. Черенкова, Онлайн-трансляция

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