Энтони Джошуа: Критика в адрес боя Мейвезера с Макгрегором - вздор

Британский боксер, чемпион мира в тяжелом весе Энтони Джошуа выступил в защиту поединка Флойда Мейвезера с Конором Макгрегором.

- Сейчас поединок Мейвезера с Макгрегором - это мегабой. Они проделали огромную работу по продвижению этого события в мире боевых видов спорта. Критиковать этот бой - вздор.

Я думаю, что у каждого из соперников есть шанс в этом противостоянии. Но Мейвезер - элита бокса. Он не просто так выиграл 49 боев и ни одного не проиграл. Долголетие хорошо ему послужило, а на его достижения нельзя закрыть глаза, - цитирует Джошуа британская Mirror.

Напомним, бой Мэйуэзер - Макгрегор состоится 26 августа в Лос-Анджелесе и пройдет по правилам бокса в первом среднем весе.