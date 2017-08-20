Андрей Лунев: Не сказал бы, что с «Амкаром» получился трудный матч
Вратарь «Зенита» Андрей Лунев поделился мнением о победе петербургского клуба над «Амкаром» в матче 7-го тура РФПЛ (1:0).
- Трудный матч получился?
- Я бы так не сказал. Тяжело играть, когда вся команда обороняется, тяжело их вскрыть, найти моменты для создания опасности у чужих ворот. Забили и не пропустили, результат есть, и это самое главное.
- Тяжело играть на искусственном газоне?
- Для меня нет. Все время играл на искусственном, так что это нормально.
- Вы же любите, когда много работы? В других матчах вам не так часто
удается вступать в игру.
- Ну нормально, сейчас уже похоже на футбол (смеется).
- После матча с «Утрехтом» Доменико Кришито сказал, что команда должна
вам сказать «спасибо». Сегодня они тоже могут вас отблагодарить?
- Надо сказать Игорю Смольникову спасибо за то, что он выручил в первом моменте, а так особенно не было эпизодов, где я спасал.
- Впереди «Утрехт». Это самый важный матч на данный момент?
- Да для нас каждый матч самый важный. Готовимся. Думаю, должны проходить. Будем стараться все сделать, чтобы достичь нужного результата и пройти в групповой этап.
- Через два дня на третий и через три на четвертый играть тяжело?
- Именно мне - тяжело. Никогда с таким не сталкивался, но надо привыкать и работать. Со временем адаптируюсь, - приводит слова Лунева официальный сайт «Зенита».
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Напомним, в матче 7-го тура чемпионата России «Зенит» в гостях обыграл «Амкар» со счетом 1:0.
Единственный мяч на 61-й минуте с передачи Дмитрия Полоза забил Александр Кокорин, для которого этот гол стал шестым в РФПЛ-2017/18.
Подопечные Роберто Манчини лидируют в турнирной таблице, имея в активе 19 очков. Команда Гаджи Гаджиева идет на последней строчке с двумя очками.
В следующем туре сине-бело-голубые встретятся 27 августа в Петербурге с «Ростовом», пермяки днем ранее в Туле сыграют с «Арсеналом».
Матч
Голы
Кокорин 61 (0:1).
Состав
Амкар: Нигматуллин, Сиваков, Зайцев, Занев, Конде, Идову, Милькович (Гол, 78), Комолов (Гащенков, 65), Рязанцев, Баланович, Гасилин (Бодул, 34)
Зенит: Лунев, Иванович, Смольников, Кришито, Маммана, Ерохин, Паредес, Кузяев (Нету, 87), Полоз (Панюков, 81), Кокорин, Дриусси (Краневиттер, 66)
Предупреждения:
нет - Краневиттер, 84
Судья:
Алексей Матюнин (Россия)
Место и дата
20 августа 15:00, Звезда, Текстовая трансляция