Евгений Ловчев: «Спартак» выпал из гонки за чемпионский титул

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев считает, что «Спартак» уже не сможет бороться за золотые медали.

– Понятно, что весь чемпионат впереди, но мне думается, что «Спартак» уже отвалился от борьбы за золотые медали. И сейчас самое главное, чтобы те самые ребята, который выиграли чемпионство, вернулись на свой уровень. Ну не может такого быть, чтобы футболисты, которые еще три месяца назад выиграли титул, потеряли всю уверенность!

Я не говорю, что во всем виноват Каррера, но во многом, что сейчас происходит с командой, виноват тренер. Кстати, у его старшего товарища Конте тоже самое сейчас происходит в «Чесли», – сказал Ловчев.

Вчера «Спартак» в матче 7-го тура РФПЛ проиграл «Локомотиву» – 3:4.