«Сьон» с Митрюшкиным разошелся миром с «Люцерном»

«Сьон» дома сыграл вничью с «Люцерном» (1:1) в пятом туре чемпионата Швейцарии.



У хозяев поля отличился Роберт Аквафреска (5-я минута), у гостей - Паскаль Шюрпф (21-я).

Отметим, что «Сьон» с 22-й минуты играл вдесятером: красную карточку получил Кевин Фикенштер. Ворота команды весь матч защищал российский голкипер Антон Митрюшкин.

«Сьон» с семью очками занимает на данный момент 6-е место, у «Люцерна» восемь баллов и 4-я строчка.