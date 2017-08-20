Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Амкар0 : 1Зенит
Футбол  Динамо1 : 1Уфа
Футбол  Ростов- : -Краснодар
Футбол  Спартак-22 : 2Ротор-Волгоград
Футбол  Тоттенхэм0 : 1Челси
Футбол  Барселона- : -Бетис
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Тьерри Анри: Если «Тоттенхэм» хочеть быть большим клубом, ему нужно действовать как большой клуб

Источник:  The SunКомментарии

Бывший форвард «Арсенала» Тьерри Анри высказался о селекции «Тоттенхэма».

«Между «Тоттенхэмом», которого я знал раньше, и нынешней командой – очень большая разница. Они конкурируют с большими клубами. Но если ты хочешь быть большим клубом, нужно действовать как большой клуб.

Из своего опыта я знаю, как трудно выдерживать финансовую гонку, когда строишь новый стадион. Но что произошло с «Арсеналом»? Все уходили.

У «Тоттенхэма» Кайл Уокер уже ушел, Дэнни Роуз говорит об этом. Эрик Дайер никогда не отрицал разговоры о «Манчестер Юнайтед».

В один момент, если ваши зарплаты не будут соответствовать тем, что предлагают конкуренты, очень трудно завоевывать трофеи.

У «Тоттенхэма» великолепный стартовый состав, но так ли великолепна вся команда?», – приводит The Sun слова Анри.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Насри прилетел в Турцию для подписания контракта с «Антальяспором»Французский полузащитник Самир Насри переходит из «Манчестер Сити» в «Антальяспор».Как Мхитарян стал лидером «МЮ»: красноречивые цифрыКак Мхитарян стал лидером «МЮ»: красноречивые цифры«Советский спорт» предлагает ознакомиться с весьма красноречивыми цифрами.«Хаддерсфилд» обыграл «Ньюкасл» и занимает второе место в АПЛМатч второго тура чемпионата Англии между «Хаддерсфилдом» и «Ньюкаслом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Хаддерсфилда».Вильям Карвалью перейдет в «Вест Хэм»Полузащитник «Спортинга» Вильям Карвалью близок к переходу в «Вест Хэм», сообщает Sky Sports.СМИ: «Манчестер Сити» готов выкупить Месси за 300 миллионов евро«Манчестер Сити» готов выкупить нападающего испанской «Барселоны» Лионеля Месси за €300 млн. Об этом информирует газета Mundo Deportivo.
Главные новости
Футбол
Зотов помог «Динамо» уйти от поражения в матче с «Уфой»
Футбол
«Динамо» – «Уфа». Видео голов
Футбол
«Сьон» с Митрюшкиным разошелся миром с «Люцерном»
Футбол
«Спартак-2» не смог обыграть «Ротор-Волгоград»
Футбол
«Ростов» – «Краснодар»: Стартовые составы
Футбол
Роберто Манчини: Уверен, что время Дзюбы придет
Футбол
Начало матча «Ростов» – «Краснодар» перенесено на 5 минут
Футбол
Александр Кокорин: Шестой гол? Играю на любимой позиции, где у меня всю жизнь получалось
Футбол
Гаджи Гаджиев: Нам очень нужен форвард
Футбол
Евгений Ловчев: «Спартак» выпал из гонки за чемпионский титул
все новости
Тоттенхэм
Тоттенхэмкалендарьстатистика
Тьерри Анри
Тьерри Анривсе новости
Чемпионат Англии
Чемпионат Англиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости