Тьерри Анри: Если «Тоттенхэм» хочеть быть большим клубом, ему нужно действовать как большой клуб

Бывший форвард «Арсенала» Тьерри Анри высказался о селекции «Тоттенхэма».

«Между «Тоттенхэмом», которого я знал раньше, и нынешней командой – очень большая разница. Они конкурируют с большими клубами. Но если ты хочешь быть большим клубом, нужно действовать как большой клуб.

Из своего опыта я знаю, как трудно выдерживать финансовую гонку, когда строишь новый стадион. Но что произошло с «Арсеналом»? Все уходили.

У «Тоттенхэма» Кайл Уокер уже ушел, Дэнни Роуз говорит об этом. Эрик Дайер никогда не отрицал разговоры о «Манчестер Юнайтед».

В один момент, если ваши зарплаты не будут соответствовать тем, что предлагают конкуренты, очень трудно завоевывать трофеи.

У «Тоттенхэма» великолепный стартовый состав, но так ли великолепна вся команда?», – приводит The Sun слова Анри.