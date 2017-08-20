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Джейк Гюнтцель: У меня нет сомнений в том, что «Питтсбург» способен добиться успеха в этом сезоне

Источник:  Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)Комментарии

Нападающий «Питтсбурга» Джейк Гюнтцель поделился ожиданиями от предстоящего сезона в Национальной хоккейной лиге.

- Мы понесли ощутимые потери, но я не стал бы говорить о полной перестройке. Эти ребята замечательные хоккеисты, и мы многому у них научились. Мне очень повезло, что я играл с ними. Но нам надо двигаться дальше.

У меня нет сомнений в том, что мы способны добиться успеха в этом сезоне. У нас отличные лидеры. Мы равняемся на них в тренировочном лагере. Становится понятно, как надо играть, чтобы добиться победы. И нам очень повезло с тренерским штабом. Это две составляющие нашего успеха, и я не вижу причин, которые бы помешали нам снова завоевать Кубок. Надо только с самого начала все делать правильно.

Напомним, что в прошлом сезоне «Пингвинз» в финале Кубка Стэнли обыграл «Нэшвилл» за шесть матчей и во второй раз подряд стал обладателем главного приза НХЛ.

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