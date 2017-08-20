Гаджи Гаджиев: Нам очень нужен форвард
Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев прокомментировал поражение от «Зенита» в матче 7-го тура РФПЛ (0:1).
– Это была единственная игра в сезоне, где мы второй тайм сыграли хуже первого. То ли физическое состояние, то ли психологические проблемы. У нас ладится игра, когда фланги играют. Когда Милькович и Занев бегут в атаку, уже в перерыве Милькович пожаловался на плохое состояние.
– Будут ли новички до конца трансферного периода?
– Для нас трансферное окно закрыто. Мы должники. Нам не дают никого приобретать. Нам очень нужен форвард.
Матч
Голы
Кокорин 61 (0:1).
Состав
Амкар: Нигматуллин, Сиваков, Зайцев, Занев, Конде, Идову, Милькович (Гол, 78), Комолов (Гащенков, 65), Рязанцев, Баланович, Гасилин (Бодул, 34)
Зенит: Лунев, Иванович, Смольников, Кришито, Маммана, Ерохин, Паредес, Кузяев (Нету, 87), Полоз (Панюков, 81), Кокорин, Дриусси (Краневиттер, 66)
Предупреждения:
нет - Краневиттер, 84
Судья:
Алексей Матюнин (Россия)
Место и дата
20 августа 15:00, Звезда, Текстовая трансляция