Гаджи Гаджиев: Нам очень нужен форвард

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев прокомментировал поражение от «Зенита» в матче 7-го тура РФПЛ (0:1).

– Это была единственная игра в сезоне, где мы второй тайм сыграли хуже первого. То ли физическое состояние, то ли психологические проблемы. У нас ладится игра, когда фланги играют. Когда Милькович и Занев бегут в атаку, уже в перерыве Милькович пожаловался на плохое состояние.

– Будут ли новички до конца трансферного периода?

– Для нас трансферное окно закрыто. Мы должники. Нам не дают никого приобретать. Нам очень нужен форвард.