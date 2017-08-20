«Динамо» – «Уфа». Видео голов
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В воскресенье в Химках прошел матч 7-го тура РФПЛ между «Динамо» и «Уфой» (1:1). Сайт «Советского спорта» предлагает вашему вниманию видео голов.
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @UfaFc#НашФутбол #РФПЛ. 7-й тур. #ДинамоУфа 0:1 45' Ондржей Ванек pic.twitter.com/nfG1NuiIAN— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 20 августа 2017 г.
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @FCDM_official#НашФутбол #РФПЛ. 7-й тур. #ДинамоУфа 1:1 87' Александр Зотов pic.twitter.com/qvDAFHmSqL— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 20 августа 2017 г.
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