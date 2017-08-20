Шубенков стал вторым в беге на 110 метров с барьерами на этапе Бриллиантовой лиги

На проходящем в Бирмингеме этапе Бриллиантовой лиги россиянин Сергей Шубенков занял второе место в беге на 110 метров с барьерами.

В воскресенье российский спортсмен финишировал со временем 13,31 секунды. Победителем забега стал американец Арис Мерритт с результатом 13,29. Третье место занял еще один спортсмен из США Девон Аллен (13,40).

Напомним, на мировом первенстве-2017 Сергей Шубенков завоевал серебряную медаль в барьерном беге на 110 метров, выступая в качестве нейтрального атлета. Двумя годами ранее он стал чемпионом мира в этой дисциплине.