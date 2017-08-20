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Дмитрий Юдин: «Спартак» готов к сезону на все сто процентов

Источник:  ТАССКомментарии

Защитник «Спартака» Дмитрий Юдин заявил, что команда  полностью готова к старту регулярного чемпионата КХЛ сезона-2017/18.

22 августа «Спартак» проведет свой первый матч в Новосибирске против «Сибири».

«Команда готова на все сто процентов, мы провели достаточно хорошую предсезонную подготовку. Сейчас можно говорить много громких и красивых слов, но «Спартак» должен выходить на лед, играть и делать свое дело. Нас ждет непростой сезон, но, думаю, нам все по силам. Постараемся приложить максимум усилий для выполнения поставленных задач», - сказал Юдин.

Напомним, в сезоне-2016/17 красно-белые заняли 13-е место в Западной конференции и не сумели пробиться в плей-офф.




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