Александр Кокорин: Шестой гол? Играю на любимой позиции, где у меня всю жизнь получалось

Форвард «Зенита» Александр Кокорин прокомментировал победу над «Амкаром» (1:0) в матче седьмого тура премьер-лиги на стадионе «Звезда» в Перми.

– Тяжелая игра в каждом из таймов, – приводит слова Кокорина официальный сайт «Матч ТВ». – Все знают, что «Амкар» здесь играет хорошо в обороне, но повезло, что забили. В принципе, игра шла до забитого мяча. Мы знали, что если удастся открыть счет, то, наверное, «Амкар» не будет весь матч обороняться и будет атаковать. Забили только во втором тайме и после этого сумели удержать победу.

– Шестой гол в чемпионате, седьмой в сезоне. Что для вас изменилось?

– Больше нацелен на ворота, играю на любимой позиции – не то что свободного художника, а по всему полю и больше времени в нападении. Это моя любимая позиция, где у меня всю жизнь получалось. Думаю, только это.

Напомним, «Зенит» сохранил единоличное лидерство в чемпионате, а Кокорин – в списке бомбардиров турнира.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча