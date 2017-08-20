Александр Кокорин: Шестой гол? Играю на любимой позиции, где у меня всю жизнь получалось
Форвард «Зенита»
Александр Кокорин прокомментировал победу над «Амкаром» (1:0) в матче седьмого
тура премьер-лиги на стадионе «Звезда» в Перми.
– Тяжелая игра в каждом из таймов, – приводит слова Кокорина официальный сайт «Матч ТВ». – Все знают, что «Амкар» здесь играет хорошо в обороне, но повезло, что забили. В принципе, игра шла до забитого мяча. Мы знали, что если удастся открыть счет, то, наверное, «Амкар» не будет весь матч обороняться и будет атаковать. Забили только во втором тайме и после этого сумели удержать победу.
– Шестой гол
в чемпионате, седьмой в сезоне. Что для вас изменилось?
– Больше нацелен на ворота, играю на любимой позиции – не то что свободного художника, а по всему полю и больше времени в нападении. Это моя любимая позиция, где у меня всю жизнь получалось. Думаю, только это.
Напомним, «Зенит» сохранил единоличное лидерство в чемпионате, а Кокорин – в списке бомбардиров турнира.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча
Матч
Голы
Кокорин 61 (0:1).
Состав
Амкар: Нигматуллин, Сиваков, Зайцев, Занев, Конде, Идову, Милькович (Гол, 78), Комолов (Гащенков, 65), Рязанцев, Баланович, Гасилин (Бодул, 34)
Зенит: Лунев, Иванович, Смольников, Кришито, Маммана, Ерохин, Паредес, Кузяев (Нету, 87), Полоз (Панюков, 81), Кокорин, Дриусси (Краневиттер, 66)
Предупреждения:
нет - Краневиттер, 84
Судья:
Алексей Матюнин (Россия)
Место и дата
20 августа 15:00, Звезда, Текстовая трансляция