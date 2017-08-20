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Александр Кокорин: Самый запоминающийся эпизод «Амкара» – как попали Смольникову в живот

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин поделился мнением о победе петербургского клуба над «Амкаром» в матче 7-го тура РФПЛ (1:0).

- Тяжелая игра в каждом из таймов. Все знают, что «Амкар» здесь играет хорошо в обороне, но повезло, что забили. В принципе, игра шла до забитого мяча. Мы знали, что если удастся открыть счет, то, наверное, «Амкар» не будет весь матч обороняться и будет атаковать. Забили только во втором тайме и после этого сумели удержать победу.

- После забитого мяча к вам подбежал Смольников и крикнул: «Я тебе говорил!» Интересно, что?
- Мы много тренируем комбинации и сегодня пару раз это проходило. Мы с ним пару раз хорошо взаимодействовали, хотя я преимущественно действовал на левом фланге. Такие, тренировочные моменты.

- Сегодня «Амкар» был нацелен на гол или оборона «Зенита» несколько раз допускала ошибки?
- Не знаю, как нацелен был «Амкар», все-таки мало что у них получилось. Были подходы, скажем так, и один хороший момент, который сами подарили. Как раз когда попали Игорю Смольникову в живот - это, пожалуй, самый запоминающийся эпизод. Если бы не наши ошибки, то у хозяев бы не получилась игра.

- Сегодня экипировка ушла вместе с футболкой на трибуны. Это в честь ливня?
- Да нет, всегда стараемся, если есть возможность, отдавать. 

- Как сегодня чувствовали себя с учетом графика через два дня на третий?
- Сейчас уже на четвертый день, так что было полегче. Но здесь тяжело, да. Искусственное поле, а мы все игры проводим на настоящем, в конце матча ливень пошел. Вроде искусственное поле, а все в грязи, - приводит слова Кокорина официальный сайт «Зенита».

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Напомним, в матче 7-го тура чемпионата России «Зенит» в гостях обыграл «Амкар» со счетом 1:0.

Единственный мяч на 61-й минуте с передачи Дмитрия Полоза забил Александр Кокорин, для которого этот гол стал шестым в РФПЛ-2017/18.

Подопечные Роберто Манчини лидируют в турнирной таблице, имея в активе 19 очков. Команда Гаджи Гаджиева идет на последней строчке с двумя очками.

В следующем туре сине-бело-голубые встретятся 27 августа в Петербурге с «Ростовом», пермяки днем ранее в Туле сыграют с «Арсеналом».

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