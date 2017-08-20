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Сергей Клевцов: Главное для Шубенкова, конечно, сейчас финал Бриллиантовой лиги

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Тренер Сергея Шубенкова Сергей Клевцов прокомментировал выступление российского спортсмена на этапе Бриллиантовой лиги в Бирмингеме.

- Абсолютно невыразительный бег, даже комментировать здесь нечего. Пробежал и пробежал. Чемпионат мира закончился, и было желание побегать в свое удовольствие. Главное, конечно, сейчас финал Бриллиантовой лиги, а этот этап по сути ничего не решал, - цитирует Клевцова «Р-Спорт».

Напомним, что Шубенков в воскресенье с результатом 13,31 секунды финишировал вторым, уступив американцу Арису Мерритту (13,29).

Добавим, что финал Бриллиантовой лиги  состоится в Брюсселе 1 сентября.

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