Начало матча «Ростов» – «Краснодар» перенесено на 5 минут
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Матч 7-го тура РФПЛ между «Ростовом» и «Краснодаром» начнется в 20:05 мск.
Начало матча перенесено на 5 минут по просьбе основного вещателя.
Напомним, что после 6-го тура на счету «Ростова» было 13 очков, у «Краснодара» – 11.
Матч
Состав
Ростов: Песьяков, Паршивлюк, Ингасон, Бобен, Устинов, Гацкан, Зуев, Юсупов, Калачёв, Мевля, Дядюн
Краснодар: Синицын, Рамирес, Гранквист, Мартынович, Газинский, Мамаев, Петров, Ристич, Классон, Игнатьев, Жигулёв
Судья:
Михаил Вилков (Россия)
Место и дата
20 августа 20:05, Олимп-2, Текстовая трансляция
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