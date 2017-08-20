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Роберто Манчини: Уверен, что время Дзюбы придет

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини подвел итоги матча седьмого тура с «Амкаром» (1:0) и высказался о будущем форварда Артема Дзюбы.

– Могу лишь сказать то, что игра была очень нелегкой, очень сложный получился поединок, – приводит слова Манчини официальный сайт «Зенита». – В этом есть заслуга «Амкара, который показал очень хорошую игру.

– За счет чего удавалось сдерживать «Амкар» во втором тайме на их половине поля?
– Пожалуй, я хочу отметить, что мы играли во втором тайме намного лучше, чем в первом. За счет высокого прессинга и сведений к минимуму попыток хозяев выходить на нашу половину поля нам удалось победить.

– Сложилось впечатление, что у «Зенита» наступил некий кризис в нападении. С чем это связано? И прокомментируйте слухи об аренде Нобоа и Ерохина в «Рубин».
– Что касается Ерохина и Нобоа, то я слышу об этом в первый раз. Что касается кризиса в атаке, то достаточно посмотреть на статистику. Возможно, я ошибаюсь, но мы забили наибольшее количество голов в этом сезоне среди всех команд. По крайней мере пока.

– Дзюба не подходит под вашу систему игры? Почему он не играет?
– Дзюба, Шатов, Анюков и Жирков травмированы. У нас получается играть хорошо и выигрывать с Кокориным и Друисси в атаке, но я уверен, что время Дзюбы придет.

– Объясните высокую эффективность Кокорина на старте чемпионата.
– То, что он делает, и то, что он может сделать, потому что я уверен, что это только начало и его потенциал еще не раскрыт, — это результат его усердного труда на тренировках. С первого дня на сборах он относится серьезно к каждой тренировке и показывает свое мастерство. У него очень профессиональное отношение к тому, чем он занимается.

– Сложности с искусственным газоном возникли?
– Да, было нелегко. На синтетике вообще играть сложно. «Амкар» привык к этому покрытию. Также сложности были вызваны тем, что у нас очень плотный график, играем практически каждые три дня и у нас не такая большая ротация состава.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча

Матч

Амкар - Зенит - 0:1 (0:0)

Голы

Кокорин 61 (0:1).

Состав

Амкар: Нигматуллин, Сиваков, Зайцев, Занев, Конде, Идову, Милькович (Гол, 78), Комолов (Гащенков, 65), Рязанцев, Баланович, Гасилин (Бодул, 34)

Зенит: Лунев, Иванович, Смольников, Кришито, Маммана, Ерохин, Паредес, Кузяев (Нету, 87), Полоз (Панюков, 81), Кокорин, Дриусси (Краневиттер, 66)

Предупреждения:

нет - Краневиттер, 84

Судья:

Алексей Матюнин (Россия)

Место и дата

20 августа 15:00, Звезда, Текстовая трансляция

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