«Ростов» – «Краснодар»: Стартовые составы
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Краснодара», которые сегодня встретятся в седьмом туре РФПЛ.
«Ростов»: Песьяков, Паршивлюк, Устинов, Мевля, Игнасон, Бобен, Гацкан, Калачев, Юсупов, Зуев, Дядюн.
«Краснодар»: Синицын, Мартынович, Гранквист, Рамирес, Мамаев, Газинский, Петров, Жигулев, Классон, Ристич, Игнатьев.
Игра начнется в 20:00 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.
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