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Насри прилетел в Турцию для подписания контракта с «Антальяспором»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Французский полузащитник Самир Насри переходит из «Манчестер Сити» в «Антальяспор».

Сегодня француз приземлился в аэропорту Антальи, где его встретила толпа болельщиков. Уже завтра состоится официальная презентация Насри как новичка турецкого клуба.

По информации fanatic.com.tr, зарплата 30-летнего француза в новой команде составит 4 миллиона евро в год.

Последним клубом Насри был «Манчестер Сити». В прошлом сезоне французский полузащитник был в аренде в «Севилье». В составе испанского клуба Насри провел 23 матча в примере и забил 2 гола.

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