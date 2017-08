Насри прилетел в Турцию для подписания контракта с «Антальяспором»

Французский полузащитник Самир Насри переходит из «Манчестер Сити» в «Антальяспор».

Сегодня француз приземлился в аэропорту Антальи, где его встретила толпа болельщиков. Уже завтра состоится официальная презентация Насри как новичка турецкого клуба.

По информации fanatic.com.tr, зарплата 30-летнего француза в новой команде составит 4 миллиона евро в год.

Последним клубом Насри был «Манчестер Сити». В прошлом сезоне французский полузащитник был в аренде в «Севилье». В составе испанского клуба Насри провел 23 матча в примере и забил 2 гола.

