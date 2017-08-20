Насри прилетел в Турцию для подписания контракта с «Антальяспором»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Французский полузащитник Самир Насри переходит из «Манчестер Сити» в «Антальяспор».
Сегодня француз приземлился в аэропорту Антальи, где его встретила толпа болельщиков. Уже завтра состоится официальная презентация Насри как новичка турецкого клуба.
По информации fanatic.com.tr, зарплата 30-летнего француза в новой команде составит 4 миллиона евро в год.
Последним клубом Насри был «Манчестер Сити». В прошлом сезоне французский полузащитник был в аренде в «Севилье». В составе испанского клуба Насри провел 23 матча в примере и забил 2 гола.
Samir Nasri has arrived in Antalya to sign for Turkish side Antalyaspor. Fee is €8m. pic.twitter.com/NzlemXesnD— Transfer Related (@TransferRelated) 20 августа 2017 г.
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