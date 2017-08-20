Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Амкар0 : 1Зенит
Футбол  Динамо1 : 1Уфа
Футбол  Ростов- : -Краснодар
Футбол  Спартак-22 : 2Ротор-Волгоград
Футбол  Тоттенхэм0 : 1Челси
Футбол  Барселона- : -Бетис
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

ХК «Сочи» подписал Даниила Мироманова

Источник:  ХК «Сочи»Комментарии

ХК «Сочи» подписал двухлетний контракт с Даниилом Миромановым, находившимся в команде на просмотре.

Мироманов ранее выступал на позиции нападающего, а в ходе предсезонки наигрывался тренерским штабом на позиции защитника.

Карьера хоккеиста до подписания контракта с «Сочи» проходила в Северной Америке. В последние годы он играл в юниорских лигах Канады, а два предыдущих сезона провел в главной юниорской лиге Квебека (QMJHL) за «Акади-Батерст Тайтан». В составе этой команды Мироманов выходил на лед в 132-х играх «регулярки» (44 заброшенные шайбы, 60 голевых передач) и в 16-ти матчах плей-офф (7 голов, 3 ассиста).

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Дмитрий Юдин: «Спартак» готов к сезону на все сто процентовЗащитник «Спартака» Дмитрий Юдин заявил, что команда полностью готова к старту регулярного чемпионата КХЛ сезона-2017/18.«Был бы рад сыграть в Корее». Он брал Кубок Гагарина и был рядом с Кубком Стэнли«Был бы рад сыграть в Корее». Он брал Кубок Гагарина и был рядом с Кубком СтэнлиЗащитник «Сочи» и обладатель Кубка Гагарина Юрий Александров рассказал «Советскому спорту» о жизни в Америке и самых тяжелых поражениях.Геннадий Величкин: Надеемся, что у нас получится доказать, что Зарипов невиновенВице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин прокомментировал ситуацию с Данисом Зариповым.Илья Воробьев: Задача всегда одна, но не надо забывать, что мы перестраиваем командуГлавный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев рассказал о задачах команды на сезон.Сергей Светлов: Ситуация с Зариповым ударила прежде всего по «Металлургу»Известный российский тренер Сергей Светлов оценил состояние магнитогорского «Металлурга» перед очередным чемпионатом КХЛ.
Главные новости
Футбол
Зотов помог «Динамо» уйти от поражения в матче с «Уфой»
Футбол
«Динамо» – «Уфа». Видео голов
Футбол
«Сьон» с Митрюшкиным разошелся миром с «Люцерном»
Футбол
«Спартак-2» не смог обыграть «Ротор-Волгоград»
Футбол
«Ростов» – «Краснодар»: Стартовые составы
Футбол
Роберто Манчини: Уверен, что время Дзюбы придет
Футбол
Начало матча «Ростов» – «Краснодар» перенесено на 5 минут
Футбол
Александр Кокорин: Шестой гол? Играю на любимой позиции, где у меня всю жизнь получалось
Футбол
Гаджи Гаджиев: Нам очень нужен форвард
Футбол
Евгений Ловчев: «Спартак» выпал из гонки за чемпионский титул
все новости
ХК Сочи
ХК Сочикалендарьстатистика
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости