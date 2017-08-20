ХК «Сочи» подписал Даниила Мироманова
Источник: ХК «Сочи»Комментарии
ХК «Сочи» подписал двухлетний контракт с Даниилом Миромановым, находившимся в команде на просмотре.
Мироманов ранее выступал на позиции нападающего, а в ходе предсезонки наигрывался тренерским штабом на позиции защитника.
Карьера хоккеиста до подписания контракта с «Сочи» проходила в Северной Америке. В последние годы он играл в юниорских лигах Канады, а два предыдущих сезона провел в главной юниорской лиге Квебека (QMJHL) за «Акади-Батерст Тайтан». В составе этой команды Мироманов выходил на лед в 132-х играх «регулярки» (44 заброшенные шайбы, 60 голевых передач) и в 16-ти матчах плей-офф (7 голов, 3 ассиста).
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