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Зотов помог «Динамо» уйти от поражения в матче с «Уфой»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Динамо» сыграло вничью с «Уфой» (1:1) в матче седьмого тура премьер-лиги на «Арене Химки».

На последней минуте первого тайма полузащитник Ондржей Ванек воспользовался передачей защитника Бояна Йокича и отправил мяч в ворота «Динамо».

Хозяева сравняли счет на 87-й минуте, когда полузащитник Александр Зотов добил мяч в ворота после удара защитника Сергея Терехова.

ВИДЕО ГОЛОВ

Таким образом, «Динамо» набрало восемь очков и догнало в таблице «Спартак». У «Уфы» стало десять очков.

В восьмом туре 27 августа «Динамо» сыграет в гостях с «Краснодаром», а «Уфа» на два дня раньше проведет матч с «Анжи» в Каспийске.

РФПЛ

7-й тур

Матч

Динамо - Уфа - 1:1 (0:1)

Голы

Ванек 45 (0:1). Зотов 87 (1:1).

Состав

Динамо: Шунин, Цаллагов, Хольмен, Рыков, Терехов С., Ионов (Луценко, 73), Ташаев, Соу, Зотов, Бечирай (Вандерсон, 57), Панченко

Уфа: Беленов, Живоглядов, Аликин, Йокич, Табидзе, Засеев, Стоцкий, Ванек (Обляков, 46), Игбун, Пауревич (Сысуев, 90), Фатай (Абдулавов, 90)

Предупреждения:

нет - Обляков, 71; Пауревич, 76

Судья:

Владислав Безбородов (Россия)

Место и дата

20 августа 17:30, Арена Химки, Текстовая трансляция

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча

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