Зотов помог «Динамо» уйти от поражения в матче с «Уфой»

«Динамо» сыграло вничью с «Уфой» (1:1) в матче седьмого тура премьер-лиги на «Арене Химки».

На последней минуте первого тайма полузащитник Ондржей Ванек воспользовался передачей защитника Бояна Йокича и отправил мяч в ворота «Динамо».

Хозяева сравняли счет на 87-й минуте, когда полузащитник Александр Зотов добил мяч в ворота после удара защитника Сергея Терехова.

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Таким образом, «Динамо» набрало восемь очков и догнало в таблице «Спартак». У «Уфы» стало десять очков.

В восьмом туре 27 августа «Динамо» сыграет в гостях с «Краснодаром», а «Уфа» на два дня раньше проведет матч с «Анжи» в Каспийске.

РФПЛ

7-й тур

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча