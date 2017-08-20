Зотов помог «Динамо» уйти от поражения в матче с «Уфой»
«Динамо» сыграло
вничью с «Уфой» (1:1) в матче седьмого тура премьер-лиги на «Арене Химки».
На последней минуте первого тайма полузащитник Ондржей Ванек воспользовался передачей защитника Бояна Йокича и отправил мяч в ворота «Динамо».
Хозяева сравняли счет на 87-й минуте, когда полузащитник Александр Зотов добил мяч в ворота после удара защитника Сергея Терехова.
Таким образом, «Динамо» набрало восемь очков и догнало в таблице «Спартак». У «Уфы» стало десять очков.
В восьмом туре 27 августа «Динамо» сыграет в гостях с «Краснодаром», а «Уфа» на два дня раньше проведет матч с «Анжи» в Каспийске.
РФПЛ
7-й тур
Матч
Голы
Ванек 45 (0:1). Зотов 87 (1:1).
Состав
Динамо: Шунин, Цаллагов, Хольмен, Рыков, Терехов С., Ионов (Луценко, 73), Ташаев, Соу, Зотов, Бечирай (Вандерсон, 57), Панченко
Уфа: Беленов, Живоглядов, Аликин, Йокич, Табидзе, Засеев, Стоцкий, Ванек (Обляков, 46), Игбун, Пауревич (Сысуев, 90), Фатай (Абдулавов, 90)
Предупреждения:
нет - Обляков, 71; Пауревич, 76
Судья:
Владислав Безбородов (Россия)
Место и дата
20 августа 17:30, Арена Химки, Текстовая трансляция
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча