Дубль Алонсо принес «Челси» победу в дерби с «Тоттенхэмом»
Футболисты «Челси» на выезде переиграли «Тоттенхэм» в матче второго тура чемпионата Англии со счетом 2:1.
Счет в этой встрече на 24-й минуте ударом со штрафного открыл испанский защитник «Челси» Маркос Алонсо. На 82-й минуте нападающий «синих» Миши Батшуайи после подачи штрафного срезал мяч в собственные ворота. Однако в самой концовке встречи Алонсо мощным ударом с левого края вратарской пробил голкипера «Тоттенхэма» Уго Льориса, оформил дубль в матче и принес победу своей команде.
После этой игры «Челси» набрал три очка и поднялся на 12-ю строчку в турнирной таблице АПЛ. «Тоттенхэм», имея в активе также три очка, занимает девятое место.
В следующем туре «Тоттенхэм» 27 августа на своем поле примет «Бернли». В тот же день «Челси» дома сыграет с «Эвертоном».
Матч
Голы
Алонсо 24 (0:1). Батшуайи 82 (1:1 - автогол). Алонсо 88 (1:2).
Состав
Тоттенхэм: Льорис, Алдервейрелд, Триппьер (Янссен, 90), Дэвис (Сиссоко, 80), Вертонген, Эриксен, Алли, Ваньяма, Дайер (Сон Хын Мин, 68), Дембеле, Кейн
Челси: Куртуа, Луис, Кристенсен, Рюдигер, Алонсо, Аспиликуэта, Мозес, Канте, Бакайоко, Виллиан (Педро, 78), Мората (Батшуайи, 79)
Предупреждения:
Дайер, 31; Вертонген, 51; Алдервейрелд, 84; Кейн, 88 - Рюдигер, 30; Луис, 38; Алонсо, 87
Судья:
Энтони Тэйлор (Англия)
Место и дата
20 августа 18:00, Уэмбли, Онлайн-трансляция