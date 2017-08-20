Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Амкар0 : 1Зенит
Футбол  Динамо1 : 1Уфа
Футбол  Ростов0 : 0Краснодар
Футбол  Спартак-22 : 2Ротор-Волгоград
Футбол  Тоттенхэм1 : 2Челси
Футбол  Барселона- : -Бетис
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Дубль Алонсо принес «Челси» победу в дерби с «Тоттенхэмом»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты «Челси» на выезде переиграли «Тоттенхэм» в матче второго тура чемпионата Англии со счетом 2:1.

Счет в этой встрече на 24-й минуте ударом со штрафного открыл испанский защитник «Челси» Маркос Алонсо. На 82-й минуте нападающий «синих» Миши Батшуайи после подачи штрафного срезал мяч в собственные ворота. Однако в самой концовке встречи Алонсо мощным ударом с левого края вратарской пробил голкипера «Тоттенхэма» Уго Льориса, оформил дубль в матче и принес победу своей команде.

После этой игры «Челси» набрал три очка и поднялся на 12-ю строчку в турнирной таблице АПЛ. «Тоттенхэм», имея в активе также три очка, занимает девятое место.

В следующем туре «Тоттенхэм» 27 августа на своем поле примет «Бернли». В тот же день «Челси» дома сыграет с «Эвертоном».

Матч

Тоттенхэм - Челси - 1:2 (0:1)

Голы

Алонсо 24 (0:1). Батшуайи 82 (1:1 - автогол). Алонсо 88 (1:2).

Состав

Тоттенхэм: Льорис, Алдервейрелд, Триппьер (Янссен, 90), Дэвис (Сиссоко, 80), Вертонген, Эриксен, Алли, Ваньяма, Дайер (Сон Хын Мин, 68), Дембеле, Кейн

Челси: Куртуа, Луис, Кристенсен, Рюдигер, Алонсо, Аспиликуэта, Мозес, Канте, Бакайоко, Виллиан (Педро, 78), Мората (Батшуайи, 79)

Предупреждения:

Дайер, 31; Вертонген, 51; Алдервейрелд, 84; Кейн, 88 - Рюдигер, 30; Луис, 38; Алонсо, 87

Судья:

Энтони Тэйлор (Англия)

Место и дата

20 августа 18:00, Уэмбли, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Насри прилетел в Турцию для подписания контракта с «Антальяспором»Французский полузащитник Самир Насри переходит из «Манчестер Сити» в «Антальяспор».Как Мхитарян стал лидером «МЮ»: красноречивые цифрыКак Мхитарян стал лидером «МЮ»: красноречивые цифры«Советский спорт» предлагает ознакомиться с весьма красноречивыми цифрами.Тьерри Анри: Если «Тоттенхэм» хочеть быть большим клубом, ему нужно действовать как большой клубБывший форвард «Арсенала» Тьерри Анри высказался о селекции «Тоттенхэма».«Хаддерсфилд» обыграл «Ньюкасл» и занимает второе место в АПЛМатч второго тура чемпионата Англии между «Хаддерсфилдом» и «Ньюкаслом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Хаддерсфилда».Вильям Карвалью перейдет в «Вест Хэм»Полузащитник «Спортинга» Вильям Карвалью близок к переходу в «Вест Хэм», сообщает Sky Sports.
Футбол
«Динамо» – «Уфа». Видео голов
Футбол
«Сьон» с Митрюшкиным разошелся миром с «Люцерном»
Футбол
«Спартак-2» не смог обыграть «Ротор-Волгоград»
Футбол
Роберто Манчини: Уверен, что время Дзюбы придет
все новости
Тоттенхэм
Тоттенхэмкалендарьстатистика
Челси
Челсикалендарьстатистика
Чемпионат Англии
Чемпионат Англиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости