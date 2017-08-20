Дубль Алонсо принес «Челси» победу в дерби с «Тоттенхэмом»

Футболисты «Челси» на выезде переиграли «Тоттенхэм» в матче второго тура чемпионата Англии со счетом 2:1.

Счет в этой встрече на 24-й минуте ударом со штрафного открыл испанский защитник «Челси» Маркос Алонсо. На 82-й минуте нападающий «синих» Миши Батшуайи после подачи штрафного срезал мяч в собственные ворота. Однако в самой концовке встречи Алонсо мощным ударом с левого края вратарской пробил голкипера «Тоттенхэма» Уго Льориса, оформил дубль в матче и принес победу своей команде.

После этой игры «Челси» набрал три очка и поднялся на 12-ю строчку в турнирной таблице АПЛ. «Тоттенхэм», имея в активе также три очка, занимает девятое место.

В следующем туре «Тоттенхэм» 27 августа на своем поле примет «Бернли». В тот же день «Челси» дома сыграет с «Эвертоном».