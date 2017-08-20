«Марсель» не смог удержать победу в матче с «Анже»
Футболисты «Марселя» не смогли удержать победный счет в матче третьего тура чемионата Франции против «Анже».
Встреча прошла в Марселе на поле стадиона «Велодром» и завершилась со счетом 1:1. Счет в матче на 17-й минуте открыл камерунский нападающий «Марселя» Клинтон Н'Джие. На 70-й минуте форвард гостей Карл Токо Экамби восстановил равновесие.
Отметим, что в компенсированное арбитром время с поля был удален полузащитник «Марселя» Лукас Окампос.
После этой игры «Марсель» набрал семь очков и поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице лиги 1. «Анже», имея в активе пять очков, занимает седьмое место.
В следующем туре «Марсель» 27 августа в гостях сыграет с «Монако». В тот же день «Анже» на своем поле примет «Лилль».
Матч
Голы
Н'Джи 17 (1:0). Экамби 70 (1:1).
Состав
Марсель: Манданда, Амави (Дория, 64), Рами, Роланду, Сансон (Кабелла, 77), Луис Густаво, Сарр, Товен, Ангисса, Н'Джи (Жермен, 38), Окампос
Анже: Летеллье, Андро, Фульжини, Павлович, Томас, Сантамария, Маньяни, Манку, Кулибали (Капелле, 64), Кривелли (Гийом, 72), Экамби (Суну, 79)
Предупреждения:
Товен, 14; Амави, 62; Жермен, 90 - Сантамария, 27; Павлович, 68
Удаления:
Окампос, 90 - нет
Судья:
Жером Мигелгорри (Франция)
Место и дата
20 августа 18:00, Велодром, Онлайн-трансляция