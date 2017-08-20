«Марсель» не смог удержать победу в матче с «Анже»

Футболисты «Марселя» не смогли удержать победный счет в матче третьего тура чемионата Франции против «Анже».

Встреча прошла в Марселе на поле стадиона «Велодром» и завершилась со счетом 1:1. Счет в матче на 17-й минуте открыл камерунский нападающий «Марселя» Клинтон Н'Джие. На 70-й минуте форвард гостей Карл Токо Экамби восстановил равновесие.

Отметим, что в компенсированное арбитром время с поля был удален полузащитник «Марселя» Лукас Окампос.

После этой игры «Марсель» набрал семь очков и поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице лиги 1. «Анже», имея в активе пять очков, занимает седьмое место.

В следующем туре «Марсель» 27 августа в гостях сыграет с «Монако». В тот же день «Анже» на своем поле примет «Лилль».