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«Марсель» не смог удержать победу в матче с «Анже»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты «Марселя» не смогли удержать победный счет в матче третьего тура чемионата Франции против «Анже».

Встреча прошла в Марселе на поле стадиона «Велодром» и завершилась со счетом 1:1. Счет в матче на 17-й минуте открыл камерунский нападающий «Марселя» Клинтон Н'Джие. На 70-й минуте форвард гостей Карл Токо Экамби восстановил равновесие.

Отметим, что в компенсированное арбитром время с поля был удален  полузащитник «Марселя» Лукас Окампос.

После этой игры «Марсель» набрал семь очков и поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице лиги 1. «Анже», имея в активе пять очков, занимает седьмое место.

В следующем туре «Марсель»  27 августа в гостях сыграет с «Монако». В тот же день «Анже» на своем поле примет «Лилль».

Матч

Марсель - Анже - 1:1 (1:0)

Голы

Н'Джи 17 (1:0). Экамби 70 (1:1).

Состав

Марсель: Манданда, Амави (Дория, 64), Рами, Роланду, Сансон (Кабелла, 77), Луис Густаво, Сарр, Товен, Ангисса, Н'Джи (Жермен, 38), Окампос

Анже: Летеллье, Андро, Фульжини, Павлович, Томас, Сантамария, Маньяни, Манку, Кулибали (Капелле, 64), Кривелли (Гийом, 72), Экамби (Суну, 79)

Предупреждения:

Товен, 14; Амави, 62; Жермен, 90 - Сантамария, 27; Павлович, 68

Удаления:

Окампос, 90 - нет

Судья:

Жером Мигелгорри (Франция)

Место и дата

20 августа 18:00, Велодром, Онлайн-трансляция

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