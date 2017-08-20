Юрий Калитвинцев: Футболисты «Динамо» оставили все силы на поле

Главный тренер «Динамо» Юрий Калитвинцев подвел итоги матча седьмого тура чемпионата России против «Уфы» (1:1).

- Не буду никого обманывать, у меня присутствует расстройство в связи с результатом. Знали, как «Уфа» будет играть. Мы дали фору такому сопернику, который очень грамотно обороняется. Должен сказать, что футболисты «Динамо» оставили все силы на поле. Помимо гола у нас было много моментов. Они были и у «Уфы», но не обижая соперников, отмечу, что обидно сыграть вничью.

Мы играли в футбол. Без забитых голов нет побед. Тут дело в мастерстве, - сказал Калитвинцев в эфире телеканала «Наш Футбол».

После этой встречи «Динамо» набрало восемь очков и догнало в таблице «Спартак». У «Уфы» стало десять очков.

В восьмом туре 27 августа «Динамо» сыграет в гостях с «Краснодаром», а «Уфа» на два дня раньше проведет матч с «Анжи» в Каспийске.