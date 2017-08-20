Сергей Семак: И пропускать обидно, и не забивать мячи такие очень обидно

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак подвел итоги матча седьмого тура чемпионата России против «Динамо» (1:1).

- Обидно в конце пропускать. Немножко нам не хватило. Даже после пропущенного хотели выиграть, шли вперед, было два очень хороших момента, чтобы забить и выиграть. Конечно, все расстроены. И пропускать обидно, и не забивать мячи такие очень обидно. Но это футбол. К сожалению большому не смогли взять три очка сегодня.

Будем готовиться к следующим матчам, делать работу наш ошибками и двигаться вперед, - сказал Семак в эфире телеканала «Наш Футбол».

После этой встречи «Динамо» набрало восемь очков и догнало в таблице «Спартак». У «Уфы» стало десять очков.

В восьмом туре 27 августа «Динамо» сыграет в гостях с «Краснодаром», а «Уфа» на два дня раньше проведет матч с «Анжи» в Каспийске.