Сергей Семак: И пропускать обидно, и не забивать мячи такие очень обидно
Главный тренер «Уфы» Сергей Семак подвел итоги матча седьмого тура чемпионата России против «Динамо» (1:1).
- Обидно в конце пропускать. Немножко нам не хватило. Даже после пропущенного хотели выиграть, шли вперед, было два очень хороших момента, чтобы забить и выиграть. Конечно, все расстроены. И пропускать обидно, и не забивать мячи такие очень обидно. Но это футбол. К сожалению большому не смогли взять три очка сегодня.
Будем готовиться к следующим матчам, делать работу наш ошибками и двигаться вперед, - сказал Семак в эфире телеканала «Наш Футбол».
После этой встречи «Динамо» набрало восемь очков и догнало в таблице «Спартак». У «Уфы» стало десять очков.
В восьмом туре 27 августа «Динамо» сыграет в гостях с «Краснодаром», а «Уфа» на два дня раньше проведет матч с «Анжи» в Каспийске.
Матч
Голы
Ванек 45 (0:1). Зотов 87 (1:1).
Состав
Динамо: Шунин, Цаллагов, Хольмен, Рыков, Терехов С., Ионов (Луценко, 73), Ташаев, Соу, Зотов, Бечирай (Вандерсон, 57), Панченко
Уфа: Беленов, Живоглядов, Аликин, Йокич, Табидзе, Засеев, Стоцкий, Ванек (Обляков, 46), Игбун, Пауревич (Сысуев, 90), Фатай (Абдулавов, 90)
Предупреждения:
нет - Обляков, 71; Пауревич, 76
Судья:
Владислав Безбородов (Россия)
Место и дата
20 августа 17:30, Арена Химки, Текстовая трансляция