Саму Гарсия станет игроком «Леванте»

Полузащитник Самуэль Гарсия продолжит карьеру в «Леванте». 27-летний испанец перейдет в клуб из Валенсии на правах свободного агента, сообщает El Desmarque.

Ранее Гарсия расторг контракт с «Рубином» в первой половине сезона 2016/2017, после чего ушел в аренду в «Леганес».

Ранее «Рубин» хотел продать игрока за два миллиона евро, но «Леванте» такой вариант не устроил. В итоге Гарсия договорился с клубом о расторжении контракта.

Напомним, до перезда в Россию Гарсия выступал за «Малагу» и «Вильярреал». Всего на его счету 11 голов в 86 матчах примеры. За «Рубин» игрок выходил на поле в 13 играх премьер-лиги.

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