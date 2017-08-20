Саму Гарсия станет игроком «Леванте»
Источник: El DesmarqueКомментарии
Полузащитник Самуэль
Гарсия продолжит карьеру в «Леванте». 27-летний испанец перейдет в клуб из
Валенсии на правах свободного агента, сообщает El Desmarque.
Ранее Гарсия расторг контракт с «Рубином» в первой половине сезона 2016/2017, после чего ушел в аренду в «Леганес».
Ранее «Рубин» хотел продать игрока за два миллиона евро, но «Леванте» такой вариант не устроил. В итоге Гарсия договорился с клубом о расторжении контракта.
Напомним, до перезда в Россию Гарсия выступал за «Малагу» и «Вильярреал». Всего на его счету 11 голов в 86 матчах примеры. За «Рубин» игрок выходил на поле в 13 играх премьер-лиги.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически