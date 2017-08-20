Антон Шунин: О «Спартаке» не думали, главное – подниматься в таблице
Вратарь московского «Динамо» Антон Шунин прокомментировал ничейный результат в матче с «Уфой» (1:1).
– Хорошо, что в концовке не пропустили, ведь у соперника был отличный голевой момент. К счастью, Пауревич не попал по воротам. Могли даже и одного очка не набрать. Дома всегда хочется играть на победу и выигрывать. К сожалению, сегодня не одержали победу. Есть разочарование из-за ничьи.
– У вас была особая мотивация на этот матч, так как могли обойти «Спартак» в турнирной таблице?
– Не принципиально думать о «Спартаке». Конечно, в турнирной таблице хочется только подниматься. За «Спартаком» не следим. Главное – идти вверх и не опускаться в таблице.
Матч
Голы
Ванек 45 (0:1). Зотов 87 (1:1).
Состав
Динамо: Шунин, Цаллагов, Хольмен, Рыков, Терехов С., Ионов (Луценко, 73), Ташаев, Соу, Зотов, Бечирай (Вандерсон, 57), Панченко
Уфа: Беленов, Живоглядов, Аликин, Йокич, Табидзе, Засеев, Стоцкий, Ванек (Обляков, 46), Игбун, Пауревич (Сысуев, 90), Фатай (Абдулавов, 90)
Предупреждения:
нет - Обляков, 71; Пауревич, 76
Судья:
Владислав Безбородов (Россия)
Место и дата
20 августа 17:30, Арена Химки, Текстовая трансляция