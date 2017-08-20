Антон Шунин: О «Спартаке» не думали, главное – подниматься в таблице

Вратарь московского «Динамо» Антон Шунин прокомментировал ничейный результат в матче с «Уфой» (1:1).

– Хорошо, что в концовке не пропустили, ведь у соперника был отличный голевой момент. К счастью, Пауревич не попал по воротам. Могли даже и одного очка не набрать. Дома всегда хочется играть на победу и выигрывать. К сожалению, сегодня не одержали победу. Есть разочарование из-за ничьи.

– У вас была особая мотивация на этот матч, так как могли обойти «Спартак» в турнирной таблице?

– Не принципиально думать о «Спартаке». Конечно, в турнирной таблице хочется только подниматься. За «Спартаком» не следим. Главное – идти вверх и не опускаться в таблице.