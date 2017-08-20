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Дмитрий Гунько: К сожалению, не реализовали практически стопроцентные моменты

Источник:  ФК «Спартак»Комментарии

Главный тренер «Спартака-2» Дмитрий Гунько подвел итоги матча с «Ротором-Волгоград» (2:2).

- Второй тайм, особенно концовку, мы провели лучше, чем первую половину встречи. По ходу игры нам дважды пришлось отыгрываться после голов, пропущенных со стандартов. При этом команда, к сожалению, не реализовала отличные, практически стопроцентные моменты, - приводит слова Гунько пресс-служба красно-белых.

После этой встречи столичный клуб с 14 очками занимает на данный момент 8-е место. В следующем туре «Спартак-2» 27 августа сыграет на выезде с «Кубанью».

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